Gdańsk: Brak lekarza w poradni nocnej i świątecznej opieki chorych w Szpitalu Dziecięcym Polanki? Rzecznik prasowy: Incydentalny przypadek

- Każdy pacjent ma prawo do wizyty w naszej placówce w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia w godzinach pracy poradni nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej tj. od godziny 18 po południu do 8 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy - mówi Jarosław Cejrowski, rzecznik prasowy szpitala Polanki. - Należy podkreślić, że NOCH dla pacjentów do 18 roku życia cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Jest to spowodowane tym, że do naszej poradni przyjeżdżają dzieci z całego Trójmiasta i okolic, często przekierowywane z innych placówek ze względu na występujący tam brak pediatry. Dodatkowo mamy okres jesienno-zimowy, który cechuje zwiększona ilość zachorowań wśród dzieci.