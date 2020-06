Gdańsk. Brak maseczki w autobusie lub tramwaju. Pasażerowie coraz częściej nie zakrywają ust i nosa. "Kierowcy reagują zatrzymaniem pojazdu"

To słuszna decyzja. Podnosi bezpieczeństwo w obecnym okresie epidemii.

To słuszna decyzja. Podnosi bezpieczeństwo w obecnym okresie epidemii.

To zły pomysł. Decyzja powinna mieć indywidualny charakter.

To zły pomysł. Decyzja powinna mieć indywidualny charakter.

Co sądzisz o obowiązku noszenia maseczek w komunikacji zbiorowej?

Zatrzymanie pojazdu i komunikaty głosowe

W stolicy Pomorza w przypadku komunikacji zbiorowej do tej pory nie było potrzeby wzywania funkcjonariuszy. Nie oznacza to jednak, że nie dochodziło do uchybień ze strony pasażerów. Na takie zachowanie zwracają uwagę szczególnie seniorzy, którzy są narażeni na powikłania w wyniku infekcji COVID-19.

- Bez maseczek wsiadają szczególnie osoby młode. Widzę to coraz częściej. Nie wiadomo co wtedy zrobić - zwrócić uwagę, wysiąść? - zastanawia się Pani Krystyna z Przymorza.

W sytuacji niesubordynacji bądź naruszania obowiazujących zasad sanitarnych interwencją zajmują się najcześciej kierowcy.