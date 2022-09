Gdańsk: Budżet Obywatelski 2023. Mieszkańcy mogą głosować do 10 października 2022. Na co wydać ponad 22 miliony zł? Jak wygrać nagrody? Michał Karcz

To już 10. edycja Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku. Głosowanie rozpoczyna się 26 września i potrwa do 10 października. Miasto kusi mieszkańców nagrodami. To m.in. słuchawki, głośnik i hulajnoga. Będzie też ekstra bonus na święta dla dzielnicy.