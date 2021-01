Gdańsk chce odzyskiwać minimum połowę odpadów i duże AGD odbierze spod drzwi

Wspólnie z innymi urzędnikami przedstawił plany stolicy Pomorza dotyczące poprawy funkcjonowania systemu zarządzania odpadami w mieście oraz poinformował, że najpewniej już w marcu 2021 r. odzysk śmieci powinien przekroczyć połowę. Elementem uszczelniania systemu ma być dalsza praca utworzonego w 2020 r. speczespołu ds. kontroli Gospodarowania Odpadami Komunalnymi, który m.in. bierze pod lupę nieruchomości, których właściciele nie złożyli deklaracji dotyczących wywozu odpadów, weryfikacja tych złożonych oraz pilnuje by nie podrzucano śmieci (także z użyciem fotopułapek). W minionych 12 miesiącach, dzięki zespołowi, wpłaty do magistratu związane ze śmieciami wzrosły o ponad 300 tysięcy złotych.

- Od 2013 roku, kiedy tylko 12procent tego, co wyrzucaliśmy do naszych pojemników trafiało do ponownego użycia. Pracujemy aby poziom recyklingu regularnie wzrastał, by w 2021 roku ten poziom to było 50 procent – relacjonował na konferencji prasowej 26.01.2021 roku Piotr Grzelak , wiceprezydent Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.

Nie tylko kontrola

Jednak lepszy nadzór to nie jedyny pomysł władz miasta na to by ograniczyć liczbę dzikich wysypisk i przypadków porzucania niepotrzebnych gratów czy pozostałości w nieprzeznaczonych do tego miejscach. Inny to, działający od 1 stycznia, bezpłatny odbiór elektrośmieci wprost spod drzwi mieszkańców.

- Odbieramy sprzęt, który spełnia jeden z dwóch kryteriów: pierwszym jest waga 20 kilogramów, a drugim jeden z wymiarów, który musi mieć co najmniej 60 centymetrów. Jeżeli ktoś ma przy okazji mniejszy sprzęt, jak np. ekspres do kawy, to także go odbierzemy. Warunkiem jest, by sprzęt był kompletny –

zastrzegł Bartosz Piotrusiewicz, prezes Gdańskich Usług Komunalnych, który tłumaczył, że by umówić się na odbiór wystarczy telefon na numer 58 722 01 00 lub e-mail na adres: biuro@guk.gda.pl.

Warto zaznaczyć, że na darmową usługę nie mogą liczyć działające w mieście firmy, które by oddać bezużyteczny elektrosprzęt na komercyjnych zasadach pod nr tel. 572 102 102 powinny skontaktować się z firmą MB Recykling, która do końca roku postawić ma na ulicach ok. 70 pojemników na śmieci RTV/AGD, których żaden z wymiarów nie przekracza 50 cm.