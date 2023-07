Gdańsk chce używać drona do walki z nielegalnym handlem ulicznym. Przeprowadzono testy. Czy pomoże podczas jarmarku dominikńskiego?

Straż Miejska w Gdańsku poinformowała o testach drona nad Głównym Miastem, gdzie za tydzień rozpocznie się Jarmark Dominikański.

- Do tej pory dron, znajdujący się na wyposażeniu referatu ekologicznego, służył głównie do ustalania lokalizacji nielegalnego spalania odpadów na terenie ogródków działkowych. W ostatnim czasie został przeprowadzony próbny lot nad ul. Długą i Długim Targiem. To wstępne przygotowanie dla innego zastosowania drona. Mianowicie miałby on pomóc podczas interwencji dotyczących nielegalnego handlu – informuje Monika Domachowska z gdańskiej straży miejskiej.