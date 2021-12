Gdańsk: Chełmski model ławki niestandardowej. Dwie deski z plastiku z montażem - 1000 zł. I to nie jest ich ostatnie słowo

Czytelnika serwisu internetowego Puls Gdańska zdumiał wysoki koszt produkcji i montażu czterech ławeczek. To w sumie nieco ponad 4 tys. zł. 3,9 tys. ubyło z budżetu rady dzielnicy, resztę dorzucił Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, który na jej wniosek zamontował urządzenia do siedzenia. Trudno je bowiem nazwać ławkami, informatorowi redakcji nie spodobał się brak oparć oraz to, że dwie proste deski zwane ławką nijak się mają do wzorów miejskich mebli w innych częściach Gdańska.

GZDiZ tłumaczy, że zamontowano siedziska zamiast ławek, ponieważ taki był wniosek rady dzielnicy. Poza tym pełnowymiarowe ławki nie zmieściłyby się w tym miejscu.