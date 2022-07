Gdańsk. Co można znaleźć na stoiskach podczas 762. Jarmarku św. Dominika (2022)? Zobacz na ZDJĘCIACH

Gdzie znajdziemy dane stoisko?

Tradycyjne stoiska kolekcjonerskie i " pchli targ " znajdziemy na ulichach: Tkacka, Kołodziejska, Podmłyńska, św. Ducha, Grobla I, Grobla III, Szeroka, Straganiarska, Rybackie Pobrzeże, Długie Pobrzeże, Zielony Most, Stągiewna, Szafarnia, Rajska. Aby wrzucić coś na ząb, należy się udać do Parku Świętopełka, Szeroka, Grobla II, Targ Rybny, Ołowianka czy Rajska.

Gdzie można zaparkować samochód na Jarmarku Dominikańskim?

Między 23 lipca a 14 sierpnia kierowcy, którzy będą chcieli wybrać się na jarmark samochodem będą mogli zostawić swój samochód na parkingu przy Polsat Plus Arena Gdańsk. Opłata za parking wynosi 20zł/doba, za tę cenę zostawimy samochód i bezpłatnie dojedziemy autobusem bezpośrednio na Jarmark św. Dominika. Na miejsce dojedziemy w ok. 20 minut, a autobusy będą kursować co 30 minut.