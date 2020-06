Gdańsk: Część ulicy Wajdeloty zamknięta dla ruchu samochodów. Będzie więcej miejsca na ogródki gastronomiczne. Na razie testowo

Koronawirus. Jakie zmiany obowiązują restauratorów?

Przez niemal dwa pierwsze miesiące od wprowadzenia stanu epidemii restauracje w całej Polsce przestały przyjmować gości. Posiłki można było sprzedawać wyłącznie na wynos lub na dowóz. Niejeden lokal upadł, jak np. Kurhaus – pub przy ulicy Wajdeloty przy rondzie Güntera Grassa we Wrzeszczu Dolnym.

Obecnie ograniczenia sanitarne nie narzucają na właścicieli lokali maksymalnej liczby klientów, należy jednak zachowywać odległość 2 m między stolikami, które muszą być regularnie dezynfekowane.

Co się zmieni ul. Wajdeloty w Gdańsku?

Restauratorzy z ulicy Wajdeloty w połowie maja zaapelowali do wiceprezydenta Gdańska Piotra Grzelaka, by władze miasta do końca sezonu letniego zamknęły dla samochodów ulicę Wajdeloty na dwóch odcinkach: od ulicy Aldony, do ulicy Wallenroda oraz od Wallenroda do ulicy Grażyny. Na tych dwóch odcinkach miałoby znaleźć się miejsce na ogródki gastronomiczne, pomiędzy którymi przebiegałby deptak dla pieszych.