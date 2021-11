Gdańsk: czy powróci linia autobusowa 129? Czy autobus 111 będzie kursował przez ul. Łąkową? Powstał nowy przystanek przy ul. Goplańskiej

Na początku października 2021 roku pisaliśmy o problemach autobusu nr 127. Czas mija, a zatłoczona komunikacja to chleb powszedni. Na najbardziej obciążonym odcinku z Jasienia PKM przez Piecki-Migowo do Wrzeszcza autobusy są notorycznie zatłoczone. Co więcej, na gdańskiej Morenie przyjeżdżają z 10-minutowym opóźnieniem. W interpelacji skierowanej do prezydent Gdańska można przeczytać, że funkcjonujące linie autobusowe 127 i 130, odjeżdżające m.in. z przystanków Bulońska oraz Budapesztańska, kursują teoretycznie co 20 minut. Piotr Gierszewski zaznacza również, że w czasie pandemii przepełnione autobusy nie służą bezpieczeństwu.