Gdańsk. Czy prezesi miejskich spółek dostali podwyżki? Lewica napisała do prezydent Dulkiewicz, PiS zapowiada interpelację

Czy prezesi gdańskich spółek dostali podwyżki?

Polityków Nowej Lewicy zaniepokoiły informacje, które opublikował portal Gdańsk Strefa Prestiżu. Według nich, wyższe wynagrodzenie ma otrzymać Maciej Lisicki, prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów. „Do 4,80 zł podrożało wejście do gdańskiego tramwaju, a z 22 000 zł do 24 200 zł, plus prawo do 30 proc. nagrody, podrożała praca Macieja Lisickiego” - podaje portal. Podwyżkami mają też zostać objęci wiceprezesi spółki.

Portal wskazuje też, że zastępca prezydenta Piotr Grzelak „został skierowany do pracy w nadzorze nad prezesem lotniska” i z tego tytułu ma pobierać ok. 87 tys. zł. rocznie. Według portalu wynagrodzenia prezesów spółek komunalnych, zajmujących się budownictwem społecznym, miały wzrosnąć z 13 000 do 15 400 zł. A prezes Gdańskich Usług Komunalnych ma otrzymywać po zmianach 17 300 zł (podwyżka miała wynieść 2300 zł). Z kolei prezes Zakładu Utylizacyjnego w Szadółkach ma otrzymywać 19 800 zł, zamiast 18 tys. zł.