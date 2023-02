Gdańsk. Debata niepokoju wokół Fali w Radzie Miasta. Idea wykolejona i źle sprzedana?

Gdańsk. Debata o niepokoju wokół Fali

Fala ma zmodernizować pomorską komunikację miejską za sprawą elektronicznego systemu opłat i "odbijania" karty lub aplikacji. Ujednolici również ceny transportu publicznego, które będą zależeć od liczby przystanków, jakie przejedzie dany pasażer. Ta druga kwestia wiąże się jednak także ze wzrostem opłat za przejazd.

To, zamieszanie związane z ograniczoną jeszcze ilością informacji, jak i fakt wycofywania się z niektórych postulatów (rezygnacja z jednego odbicia przy wyjściu) oraz ogłoszenie wystąpienia z tego systemu Tczewa, spowodowało liczne głosy krytyki wśród mieszkańców, radnych oraz ekspertów. Przypadek Tczewa tym bardziej budzi wątpliwości, co do Fali, po słowach prezydenta Mirosława Pobłockiego, który w rozmowie z Radiem Zet stwierdził, że system jest ten za drogi.

Tczewska komunikacja miejska ma być więc... za darmo. Dodatkową obawą jest też ochrona danych osobowych w związku ze śledzeniem podróżnych z kartą Fali.