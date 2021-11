Gdańsk: Dom Sąsiedzki w Letnicy wróci do mieszkańców? Elżbieta Strzelczyk składa interpelację, a radni dzielnicy proszą o pomoc

- Dom Sąsiedzki został zrealizowany w ramach Projektu Rewitalizacji Letnicy w Gdańsku w latach 2007-2015 - pisze w interpelacji radna Elżbieta Strzelczyk. - W ramach tego projektu przystosowano pomieszczenia w budynku przy ul. Uczniowskiej 22 do potrzeb mieszkańców dzielnicy Letnica. Przygotowano pomieszczenia m.in. do zajęć sportowych, szatnie, pomieszczenia pracowni psychologicznej, pomieszczenia wygłuszone akustycznie do ćwiczeń instrumentalnych i wokalnych oraz biblioteki. Wszystkie pomieszczenia i toalety zostały przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.