Gdańsk: festiwal teatrów ulicznych FETA 2022. Poetyckie CircoPitanga, Antagon Theater AKTion, Arctic Ensemble Spektakl | ZDJĘCIA, RECENZJA

Festiwal FETA w Gdańsku 8, 9, 10.07.2022

To mój ukochany festiwal - FETA Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych - prawie od początku jej towarzyszę, od spektakli na pasie startowym na Zaspie - pamiętam polsko-ukraińskiego "Mazepę" granego tam podczas burzy, potem było Główne Miasto, Gradowa Góra. Zmieniały się lokalizacje, FETA wędrowała i niezmiennie zaskakiwała, szalona, skandaliczna. Zachwycały cudowne, radosne parady. Nic dziwnego, że gdańszczanie pokochali FETĘ i co roku na nią czekają. Ostatnio rozrabiała na Dolnym Mieście, na bastionach. Tym razem trafiła do Parku Prezydenta Regana na Przymorzu i w okolice mola w Brzeźnie. Niestety, ta lokalizacja to wielkie nieporozumienie. I co z tego, że spektakle rozpoczynały się punktualnie, organizacja była perfekcyjna, a wiele przedstawień świetnych, nawet pogoda dopisała, tylko w niedzielę się zachmurzyło, ale to już tradycja, że podczas festiwalu pada.