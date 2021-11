Gdańsk. Fontanna Neptuna podświetlona dla wcześniaków. Mamy zdjęcia Krzysztof Dunaj

17 listopada to Dzień Wcześniaka. Z tej okazji na całym świecie na kolor fioletowy są podświetlane ważne obiekty. Z inicjatywy personelu gdańskiej Kliniki Neonatologii UCK w 2014 roku do akcji dołączył także Gdańsk. Zobaczcie, co z tej okazji przygotowano w tym roku.