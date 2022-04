Gdańsk. Gazociąg Baltic Pipe. Tak wyglądają rury do gazociągu z lotu ptaka. ZDJĘCIA

Baltic Pipe z lotu ptaka. Zdjęcia z drona

Baltic Pipe to strategiczny element gazowej układanki, który ma uniezależnić Polskę od rosyjskiego gazu. Zapewni bowiem transport wspomnianego paliwa kopalnianego z Norwegii na rynki duńskie i polskie, a także do sąsiednich krajów. Jednocześnie pozwoli też na przesył gazu z Polski do Dani.