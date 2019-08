Gdańsk, Gdynia i Sopot dołożą do podwyżek dla nauczycieli. Samorządowcy z Trójmiasta skarżą się na niedoszacowaną subwencję oświatową

Wynagrodzenia nauczycieli od września br. wzrosną o prawie 10 proc. Jak zapowiadają władze MEN, w subwencji oświatowej znajdzie się dodatkowy miliard zł na podwyżki dla pedagogów, jednak wielu samorządowców alarmuje, że to nadal za mało. Popierają wzrost wynagrodzeń dla tej grupy zawodowej, ale zdają sobie sprawę, że będą musieli w dużej części za to zapłacić.

- Domagamy się zwiększenia subwencji. Jeżeli MEN przyznało podwyżkę, to powinno sfinansować jej koszty, a nie zrzucać tego na samorządy. To są ogromne pieniądze - komentuje Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. - Dotąd MEN nie zwrócił skutków podwyżki dla nauczycieli (z kwietnia br. - przyp. red.) - dołożyliśmy 14 milionów złotych, a tyle samo dołożymy jeszcze w tym roku w okresie od września do grudnia - dodaje.