Gdańsk, Gdynia i Sopot zamawiają materiały bezpieczeństwa sanitarnego do lokali wyborczych na wybory prezydenckie 2020

W lokalu wyborczym może przebywać jednocześnie nie więcej niż jedna osoba na 4 m2 - z wyłączeniem członków komisji, mężów zaufania czy obserwatorów społecznych i międzynarodowych. Przy wejściu do lokalu powinien być płyn do dezynfekcji rąk dla wyborców. Powierzchnie takie jak klamki, urny wyborcze czy stoły muszą być dezynfekowane.

W Gdańsku utworzono 199 obwodowych komisji wyborczych z czego 16 to tzw. komisje odrębne (szpitale, domy pomocy, areszt itp.). We wszystkich stałych obwodowych komisjach wyborczych udało się zapewnić co najmniej 5 członków, również w OKW w Osowej i na Wyspie Sobieszewskiej (minimalny skład wymagany przez Państwową Komisję Wyborczą to 3 osoby na każdą komisję).

Jak na razie w Gdańsku:

2 400 osób wyraziło chęć głosowania korespondencyjnego,

6 300 osób dopisało się do spisu wyborców

1 400 osób pobrało zaświadczenia o prawie do głosowania.

- Powyższe dane cały czas się zmieniają z uwagi na ciągły wpływ wniosków o odpisanie do spisu oraz z uwagi na to, że pierwszy termin zgłoszeń głosowania korespondencyjnego minął 16.06.2020 o godz. 24:00. Dodatkowy termin zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa 23.06 oraz 26.06 i dotyczy tylko wyborców przebywających w kwarantannie lub izolacji - mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego. Jak dodaje, zainteresowanie tymi usługami - dopisaniem się do spisu wyborców oraz pobraniem zaświadczeń o prawie do głosowania - jest ogromne do tego stopnia, że wyczerpały się już wolne terminy w systemie rezerwacji. - Jednak wszyscy, którzy chcą dopełnić tych formalności mogą przyjść do urzędu bez wcześniejszego umawiania się. Urzędnicy, przez cały następny tydzień będą pracować o godzinę dłużej, aby sprawnie obsłużyć wszystkich zainteresowanych - dodaje urzędnik.