Gdańsk, Gdynia, Sopot: miejsca związane z Nikodemem Skotarczakiem, słynnym gangsterem. Oto Nikoś i jego Trójmiasto. Znasz te miejsca?

Kim był Nikoś, Nikodem Skotarczak? O kim jest film "Jak pokochałam gangstera"?

Słynny Nikoś zaczynał w wieku 19 lat stojąc "na bramce" w małym lokalu w Gdańsku Wrzeszczu, potem przeniósł się do Maxima w Gdyni. To był niewinny początek jego wielkiej kariery, jako mafioza z Trójmiasta.

Kim był i gdzie mieszkał Nikoś? Gdzie jest jego grób?

Awansował szybko i wkrótce zajął się zorganizowanym handlem walutą i kradzieżą zagranicznych aut na zamówienie. Został także sponsorem gdańskiej Lechii, za co otrzymał od ówczesnego prezydenta Gdańska odznaczenie "Zasłużony dla Miasta Gdańska". Nikoś zginął w 1998 roku zastrzelony w gdyńskim klubie Las Vegas - do lokalu wszedł uzbrojony mężczyzna, oddał do Nikosia 6 strzałów, z których już pierwszy był śmiertelny.