Gdańsk. Groził byłej partnerce i podpalił drzwi mieszkania. Najbliższe miesiące spędzi w areszcie

Gdańsk. Groził byłej partnerce i podpalił drzwi jej mieszkania. 40-latek został zatrzymany i trafił do aresztu.

W niedzielny poranek policjanci zostali poinformowani o tym, że w jednym z bloków w dzielnicy Siedlce mężczyzna wszczął awanturę. Próbował też dostać się do mieszania. Gdy to mu się nie udało, podpalił drzwi wejściowe i uciekł. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze policji. Mundurowi ustalili, że w budynku doszło do silnego zadymienia, a pokrzywdzeni nie mogli wydostać się na zewnątrz.