Gdańsk i Gdynia: bezpłatny coaching innowacji dla przedsiębiorców. Zapisy 26 i 27 maja.

Już 50 firm z Pomorza skorzystało z coachingu innowacji. Rezultat? Houseboaty, system do zdalnego zarządzania ruchem TIRów w porcie czy technologia produkcji pieczywa bez konserwantów. W czwartek 26 maja w Gdańsku i w piątek 27 maja w Gdyni można zapisać się na coaching innowacji. Indywidualne i bezpłatne sesje przedsiębiorcy i coacha innowacji to metoda na to, aby przekonać się, że inwestycja w projekt badawczo-rozwojowy jest osiągalna dla pomorskich mikro i małych firm z każdej branży. Zarejestruj się na dni informacyjne i konsultacje, które odbędą się 26 maja w Gdańsku w Olivia Business Centre przy Al. Grunwaldzkiej 472 D, (Budynek Olivia Six, zarejestruj się na: https://www.innovationcoach.pl/) i 27 maja w Gdyni w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym (zarejestruj się na: https://ppnt.pl). Dowiedz się, jak skorzystać z usługi coachingu innowacji i poznaj pomorskich przedsiębiorców, którzy już mają swojego coacha innowacji.

Przy wsparciu coachingu innowacji pomorscy przedsiębiorcy wypracowali już kilkadziesiąt nowatorskich koncepcji i produktów.

– W województwie pomorskim są tysiące firm, które jeszcze nie spróbowały swoich sił w pozyskaniu pieniędzy publicznych na rozwój biznesu. Stworzyliśmy więc program wsparcia dla przedsiębiorców, którzy stawiają lub będą stawiać pierwsze kroki na drodze do innowacji – mówi Katarzyna Walczyk-Matuszyk, która kieruje Innovation Coach z ramienia Centrum Projektów Badawczych UE przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Katarzyna Walczyk-Matuszyk, która odpowiada za organizacją coachingu innowacji dla przedsiębiorców zaznacza, że sesje z trenerem innowacji są zarezerwowane dla tych przedsiębiorców, którzy nie mają jeszcze żadnych doświadczeń w sięganiu po unijne pieniądze na projekty badawczo-rozwojowe.

– Dostrzegliśmy, że po fundusze na rozwój prac badawczo-rozwojowych sięgają te same firmy, które raz spróbowały, przekonały się, że da się i chcą więcej. Naszym celem jest dotarcie do przedsiębiorców, którzy planują rozwijać swoją firmę, są otwarci na nowe rozwiązania, a jednocześnie mają różne obawy i przez to nie próbują swoich sił w pozyskaniu pieniędzy publicznych – tłumaczy Walczyk-Matuszyk. – Często zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, którzy mają obawy czy na pewno ich branża nadaje się do wdrażania innowacji, a także czy ich firma poradzi sobie z realizacją pomysłu. Konsultacje z ekspertem rozwieją wszelkie wątpliwości – zapewnia Katarzyna Walczyk-Matuszyk.