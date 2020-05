Gdańsk: IKEA otwarta. W sklepie jednorazowo zakupy zrobi 1 200 osób. 9.05.2020 r. sklep mogło odwiedzić łącznie nawet 6 000 klientów

Trwa drugi etap znoszenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. 4 maja otwarto galerie handlowe, w tym gdański sklep IKEA. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, zakupy może robić jednocześnie 1 200 osób. – Dzisiaj, 9 maja ze względu na to, że sklep został otwarty godzinę wcześniej, na koniec dnia spodziewamy się liczby 6 000 klientów – poinformowała Małgorzata Dobies-Turulska, dyrektorka sklepu IKEA w Gdańsku. Odwiedzający popularny market meblowy przestrzegali zalecanych obostrzeń. Kolejka ustawiła się tylko na 15-20 minut od jego otwarcia. Wiąże się to z obowiązkiem dezynfekcji rąk przed wejściem do sklepu, co wpływa na czas oczekiwania na rozpoczęcie zakupów.

IKEA Gdańsk ponownie otwarta od 4.05. Wprowadzono procedury bezpieczeństwa ograniczenie liczby klientów, którzy mogą jednocześnie przebywać w sklepie do maksymalnie 1 osoby na 15m2,

utrzymywanie standardu dystansu społecznego – zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów pomiędzy osobami w sklepie,

zapewnienie wszystkim pracownikom maseczek ochronnych i dodatkowo, w zależności od stanowiska pracy, przyłbic lub odgrodzeń oraz rękawiczek,

udostępnienie w wielu miejscach w sklepie płynów dezynfekujących dla pracowników i klientów wraz z informacjami o zasadach właściwego użycia,

prowadzenie w ciągu dnia kilkukrotnej dezynfekcji powierzchni wspólnych lub narażonych na częsty dotyk, m.in.: poręcze, toalety, blaty, przyciski, terminale płatnicze oraz ekrany kiosków Szybka Faktura czy Punktów Szybkich Zamówień,

stała dezynfekcja wózków używanych w sklepie przez klientów i pracowników,

czasowe wyłączenie możliwości korzystania z Restauracji, Bistro oraz pokoju zabaw Småland. Czytaj także Ikea otwiera swoje sklepy! W tym gdańską placówkę IKEA a koronawirus. Ja bezpiecznie zrobić zakupy? Ponadto, zgodnie z rządowymi zaleceniami, IKEA zachęca klientów do zakrywania twarzy i nosa, używania podczas zakupów własnych rękawiczek, korzystania z udostępnianych przez IKEA płynów dezynfekujących oraz wybierania płatności bezgotówkowej. Przed wejściem do toalet pojawiła się informacja, ile osób może znajdować się w środku. IKEA udostępnia też instrukcje, jak prawidłowo zakładać i zdejmować rękawiczki ochronne. Czytaj także Tłumy w kolejkach do IKEA w Katowicach. Co się dzieje? Pandemia koronawirusa. Czy klienci chętnie robią zakupy w IKEA w Gdańsku? Kolejka oczekujących na otwarcie ustawiła się 4 maja rano. – Było to związane m.in. z ograniczeniem liczby klientów, mogących jednocześnie przebywać na terenie sklepu – maksymalnie 1 osoba na 15 m2. W miniony poniedziałek odwiedziło nas 5 400 klientów przez cały dzień – mówi Małgorzata Dobies-Turulska, dyrektorka sklepu IKEA w Gdańsku. Zaobserwowaliśmy, że jednorazowo w pierwszej godzinie od otwarcia do sklepu wchodzi około 500 osób. Jest to poprzedzone obligatoryjnym obowiązkiem dezynfekcji rąk, a zatem sam proces wejścia do sklepu znacznie się wydłuża, co też ma wpływ na czas oraz liczbę oczekujących przed sklepem. – Natomiast w sklepie nie przebywało w ciągu tygodnia więcej niż 800 klientów na raz. Dzisiaj, 9 maja ze względu na to, że sklep został otwarty godzinę wcześniej, na koniec dnia spodziewamy się liczby 6 000 klientów – dodaje Małgorzata Dobies-Turulska, dyrektorka sklepu IKEA w Gdańsku. Czytaj także Ikea wprowadzi możliwość odbioru towaru w paczkomatach Żółte torby przechodzą kwarantannę – Sklep każdego dnia otwieramy pod hasłem „Dbamy o siebie nawzajem”, co w praktyce oznacza m.in. że rozdzieliliśmy wejścia i wyjścia w sposób umożliwiający komunikację jednokierunkową. Natomiast w przypadku klientów, którzy przychodzą tylko z koniecznością udania się do Działu Obsługi Klienta, wyznaczyliśmy osobne wejście i wyjście tylko na potrzeby obsługi zwrotów oraz reklamacji. Każdorazowo wejścia zabezpieczone są w barierki, które pozwalają na swobodne przejścia oraz przede wszystkim zapewniają bezpieczny 2-metrowy dystans oczekującym – mówi dyrektorka sklepu IKEA w Gdańsku.



Dodaje, że rozpoznawalne żółte torby IKEA po każdorazowym użyciu przez klienta poddawane są 48-godzinnej kwarantannie. – Rozwiązaniem, które nasi klienci bardzo sobie cenią, ze względu na komfort oraz bezpieczeństwo zakupów, jest realizacja usługi „Zamów i Odbierz” w bezkontaktowej formule Drive Thru. Klienci pozostają w swoich samochodach i oczekują na zamówienie na parkingu podziemnym, co również pozwala ograniczyć ilość osób przebywających w IKEA w tym samym czasie – tłumaczy dyrektorka sklepu IKEA w Gdańsku. Najnowsze informacje z województwa Koronawirus na Pomorzu. Skąd są zakażeni? MAPA, WYKRESY SPRAWDŹ Co wybierają klienci podczas pandemii? Małgorzata Dobies-Turulska wskazuje, że klienci szukają głównie produktów sezonowych, czyli mebli ogrodowych, ale też wyposażenia salonów i sypialni: łóżek, materacy i sof. – Wydaje się również, że ostatnie tygodnie spowodowały jeszcze bardziej świadomą wśród klientów potrzebę, aby codzienne życie było bardziej przyjazne dla nas samych i naszej planety. Z dużą ciekawością klienci podchodzą do produktów oznakowanych na zielono „Better for people + planet”, które wspierają zrównoważone życie w domu – mówi dyrektorka sklepu IKEA w Gdańsku. Jak uchronić się przed wirusem? Raport o koronawirusie na Pomorzu. Najważniejsze informacje Ważne! IKEA pomaga w walce z koronawirusem Kiedy sklep był zamknięty, nie tylko przekształcił się w całości na realizację zamówień online, ale również zaangażował w niesienie pomocy najbardziej potrzebujących i narażonym na epidemię koronawirusa. Pomoc w postaci mebli i artykułów wyposażenia wnętrz, w ramach ogólnopolskiej akcji IKEA #PomagamyRazem. Trafiła m.in. do: Zespołu Ratownictwa Medycznego w Gdańsku,

Pomorskiego Centrum Toksykologii w Gdańsku,

Szpitala Copernicus w Gdańsku,

Schroniska dla Bezdomnych Prometeusz,

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku,

Samodzielnego Publicznego Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku,

Pogotowia Ratunkowego UCK,

Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie. Ponadto, pracownicy IKEA Food zaangażowali się w przygotowanie posiłków dla pracowników służby zdrowia w ramach obywatelskiej inicjatywy #WzywamyPosiłki.