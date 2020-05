Gdańsk: Interwencje na drodze zakończone zatrzymaniami

- Policjanci zatrzymali do kontroli 40-latka z Gdańska, który siedział za kierownicą toyoty. Podczas rozmowy z mężczyzną mundurowi poczuli zapach alkoholu, a badanie alkometrem pokazało, że miał w wydychanym powietrzu prawie dwa promile. 40-letni gdańszczanin został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu, a jego auto zostało odholowane - tłumaczy st. asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Kilka godzin później gdańscy policjanci ruchu drogowego na al. Żołnierzy Wyklętych zatrzymali do kontroli kierowcę volkswagena. Podczas kontroli mężczyzna zachowywał się nerwowo i był pobudzony. W rozmowie z policjantami mieszaniec Gdańska przyznał, że zażywał amfetaminę, co potwierdziło wstępne badanie testerem. Funkcjonariusze sprawdzili i przeszukali pasażera, który podróżował volkswagenem.

- W trakcie interwencji okazało się, że 29-latek z Gdańska miał przy sobie plastikowy pojemnik z suszem roślinnym, najprawdopodobniej marihuaną. Zabezpieczona substancja została przekazana do dalszych badań biegłemu, który dokładnie określi ich rodzaj oraz ilość. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani i doprowadzania do jednostki Policji. Wcześniej od 25-letniego kierowcy w szpitalu pobrano krew do badań na zawartość narkotyków - informuje Kamińska z KMP.