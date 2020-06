Gdańsk: Kierował pod wpływem narkotyków i miał sądowy zakaz kierowania. W aucie siedział jego 7-letni syn

- Podczas interwencji i po sprawdzeniu danych kierowcy, który autem podróżował ze swoim siedmioletnim synem, okazało się, że mężczyzna ma sądowy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych ważny do lutego 2022 roku. W związku z tym, że 35-latek w przeszłości był notowany między innymi za przestępstwa narkotykowe, policjanci przeszukali jego pojazd, w którym znaleźli dwa woreczki strunowe z białym proszkiem, najprawdopodobniej amfetaminą - informuje nadkom. Magdalena Ciska z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Gdańsku.

We wtorek, 9 czerwca, na ul. Na Stoku w Gdańsku, funkcjonariusze drogówki zatrzymali do kontroli 35-latka z Gdańska kierującego fordem fiesta.

W trakcie kontroli forda fiesta wyszło na jaw, że pojazd od trzech lat nie posiada aktualnych badań technicznych oraz nie ma wykupionej obowiązkowej polisy OC. Funkcjonariusze zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu, a o braku obowiązkowego ubezpieczenia zostanie poinformowany ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, który za takie niedopełnienie obowiązku przewiduje karę do 5200 złotych.

35-latek został zatrzymany, a jego auto odholowano na parking strzeżony. Od kierującej w szpitalu pobrano krew do badań na zawartość narkotyków, a substancje, które policjanci znaleźli w samochodzie gdańszczanina, zostały zabezpieczone i przekazane biegłemu do badań. Za złamanie zakazu sądowego grozi mu do 5