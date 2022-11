Gdańsk. Kobieta mieszkała z dwuletnią córeczką w namiocie. Dziecko zostało przewiezione do szpitala: "Było wychłodzone"

W poniedziałek 21.11. dyżurny jednostki policji otrzymał zgłoszenie od pracownika socjalnego. Wynikało z niego, że na terenie zalesionym al.Jana Pawła II rozstawiony jest namiot, w którym prawdopodobnie przebywa dziecko. Miały mu towarzyszyć trzy osoby dorosłe, które nie chciały wpuścić do środka zgłaszającej oraz strażnika miejskiego.

- Policjanci wylegitymowali mężczyznę i dwie kobiety, w tym 24-letnią matkę dziecka. Z namiotu wydobywał się dym papierosowy, a dwulatka wyglądała na wyziębioną i miała na sobie koszulkę z krótkim rękawkiem. Funkcjonariusze okryli dziecko kocami i folią termiczną oraz wezwali karetkę. Po wstępnym badaniu lekarz stwierdził, że dziecko jest wychłodzone, głodne i ma infekcję górnych dróg oddechowych. Dziecko zostało przewiezione do szpitala na dalsze badania. 24-letnia matka dwulatki została zatrzymana i doprowadzona do policyjnego aresztu. Obecnie policjanci wyjaśniają wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Zebrane w tej sprawie materiały zostały także przekazane do sądu rodzinnego - przekazała podinsp. Magdalena Ciska Oficer Prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.