Gdańsk. Kolejny punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy otwarty. Gdzie się znajduje?

Niedawno w tym miejscu pojawiła się Kasia Tusk, która relację z odwiedzin pokazała na Instagramie. Dodała, że by dalsza działalność nie została zakłócona, potrzebne jest wsparcie finansowe.

Wesprzeć finansowo możecie jednorazowo albo cyklicznie. Jeśli zdecydujecie się na tę drugą opcję, możecie również same zdecydować, na co przeznaczone są środki, a jest to m.in. posiłek, konsultacje psychologiczne czy bon na kurs językowy. Każda złotówka zostanie tu dobrze spożytkowana — mówiła blogerka.