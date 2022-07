Gdańsk. Kolejnych dwóch pseudokibiców złapanych po meczu Lechii Gdańsk z Akademiją Pandew OPRAC.: Daniel Nawrocki

Za udział w pobiciu przy użyciu niebezpiecznego narzędzia grozi do 8 lat pozbawienia wolności. KMP w Gdańsku Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Jak informuje Komenda Miejska Policji w Gdańsku, we wtorek 19 lipca, we współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku oraz policjantami z Olsztyna, policjanci z Gdańska zatrzymali kolejnych dwóch mężczyzn podejrzanych o uszkodzenie mienia, pobicie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia oraz złamanie przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych podczas meczu Lechii Gdańsk z Akademija Pandev. Podejrzani we wtorek usłyszeli zarzuty w tej sprawie, a policjanci wystąpili z wnioskiem do prokuratury o zastosowanie wobec nich środków zapobiegawczych. W środę 20 lipca zapadną dalsze decyzje w tej sprawie.