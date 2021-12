Gdańsk: komunikacja miejska w Boże Narodzenie i Sylwestra. Jak w święta kursować będą autobusy i tramwaje?

Komunikacja miejska - zmiany 23 grudnia

TRAMWAJE: nr 6 - brak dodatkowych kursów na trasie Łostowice - Strzyża PKM, ze względu na dzień wolny od nauki szkolnej, nr 8 i 10 - brak kursów zasilających. Kurs tramwajów co 10 minut.

Komunikacja miejska Gdańsk - Wigilia

Tego dnia obowiązuje sobotni rozkład jazdy.

TRAMWAJE:

nr 2 - kurs Strzyża PKM - Łostowice o 6:47, tego dnia rozpocznie swój bieg z przystanku Oliwa o 6:56,

nr 3 - trasa zostanie wydłużona od godziny 15.00. Tramwaj wykona kursy na trasie Chełm Witosa – Brzeźno Dom Zdrojowy – Nowy Port Oliwska,

nr 5 - kursuje do godziny 15.00,

nr 7 - w godzinach szczytu kursy co 20 minut,

nr 9 - kursuje do godziny 15.00. Po tej godzinie, tę samą trasę wykonywać będzie autobus nr 158,

nr 10 - zawieszone zostają skrócone kursy wieczorne.