Gdańsk. Komunikacja miejska w okresie Świąt Wielkanocnych 2022

Komunikacja miejska - Wielki Czwartek i Wielki Piątek 14-15.04.2022 r.

W dniach od 14 do 15 kwietnia 2022 roku obowiązywać będą rozkłady powszednie feryjne, bez dodatkowych zmian.

Komunikacja miejska - Wielka Sobota 16.04.2022 r.

Komunikacja miejska - Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny 17-18.04.2022 r.

Komunikacja miejska będzie funkcjonowała wg rozkładów niedzielnych (świątecznych) z poszczególnymi zmianami.

W Wielkanoc (17.04.2022) obowiązywać będą specjalne rozkłady jazdy na liniach 3, 5, 8, 9 i 10.

Linia 3 do około godziny 14.00 będzie funkcjonować na wydłużonej trasie: Chełm Witosa - Brzeźno Dom Zdrojowy - Nowy

Port Oliwska - Brzeźno Dom Zdrojowy - Chełm Witosa.

Linia 5 rozpocznie funkcjonowanie ok. godziny 14.00.

Linia 8 do godziny ok. 14.00 funkcjonować będzie na wydłużonej trasie do pętli "Stogi Plaża".