Gdańsk: Linia tramwajowa na alei Pawła Adamowicza już w fazie testów. Niedługo pojadą tędy tramwaje z pasażerami

Na alei Pawła Adamowicza w Gdańsku rozpoczęły się testy linii tramwajowej. Jeżeli przejdą one pomyślnie, to już od połowy czerwca będą tam kursować tramwaje linii nr 12 (obecnie to trasa Migowo-Oliwa). - Niebawem ta linia tramwajowa będzie się rozgałęziać w kierunku tzw. Nowej Warszawskiej - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz inaugurując testy.

Po czterech miesiącach od otwarcia dla ruchu samochodowego alei Pawła Adamowicza, znanej wcześniej jako Nowa Bulońska, rozpoczęły się testy torów tramwajowych. Pierwszy przejazd techniczny odbył się w poniedziałek 25 maja o godzinie 9. Dwie godziny później, na węźle Ujeścisko (skrzyżowanie ulic Warszawskiej, Jabłoniowej, Lawendowe Wzgórze oraz alei Pawła Adamowicza), władze miasta zorganizowały konferencję prasową.

- Aleja nazywana roboczo Nową Bulońską, a od stycznia oficjalnie aleją Pawła Adamowicza, to jeden z symboli zmiany w naszym mieście - mówiła prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - W czwartek będziemy obchodzić 30. rocznicę pierwszych wyborów samorządowych w Polsce. Wielu z nas może nie pamiętać jak było 30 lat temu, pewnie nie spodziewaliśmy się, że powstaną tu osiedla oraz tramwaj. Stawiamy na komunikację publiczną. To konsekwentna polityka miasta od lat. Niebawem ta linia tramwajowa będzie się rozgałęziać w kierunku tzw. Nowej Warszawskiej. Nie wszystko jest jeszcze w 100 proc. gotowe, ale stopniowo w miarę możliwości będziemy po kolei udostępniać dalsze etapy inwestycji mieszkańcom - powiedziała prezydent.

Kolejne mają być trasy dla pieszych i rowerzystów (trasa rowerowa ma być gotowa w czerwcu). - Trasa, którą dziś testujemy, to element większej całości - powiedział wiceprezydent Piotr Borawski. - Ta całość to nowa infrastruktura. Otwieramy niedługo oferty przetargowe na Nową Warszawską. Trasa, którą chcemy uzupełnić od Piecek-Migowa do Wrzeszcza, żeby spiąć górny i dolny taras, oraz nowa pętla, będą stanowiły o rozwoju komunikacyjnym w obszarze Gdańska-Południe. To również nowy tabor. 15 nowych tramwajów Pesa Jazz Duo, z których ostatni tramwaj przyjedzie do nas w czerwcu i od razu zakłady Pesy w Bydgoszczy zabierają się za produkcję kolejnych 15 tramwajów, które w ciągu najbliższych miesięcy dotrą do naszego miasta - dodał.

Jak mówił wiceprezydent Borawski, po uruchomieniu Nowej Warszawskiej, władze miasta chcą uruchomić także nową linię tramwajową, która połączy Stogi, południe Gdańska, czyli Chełm, Ujeścisko, Jasień, Piecki-Migowo z pętlą PKM Brętowo. Tam, zgodnie z zapowiedziami, na wspólnym bilecie, na jednym przystanku tramwajowo-kolejowym, drzwi w drzwi, pasażerowie będą mogli się przesiąść i szybko dotrzeć do Oliwy, Strzyży czy Wrzeszcza.

Dyrektor Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska Włodzimierz Bartosiewicz nazwał inwestycję pierwszą w historii miasta, którą nadzorowało dwoje prezydentów (Paweł Adamowicz i Aleksandra Dulkiewicz) oraz troje wiceprezydentów (Andrzej Bojanowski, Aleksandra Dulkiewicz i Alan Aleksandrowicz).

- To zadanie pomału zbliża się do końca - powiedział Włodzimierz Bartosiewicz. - 28 maja otwieramy oferty przetargowe na Nową Warszawską. Pierwszy etap powinien być rozpoczęty w wakacje, chcemy to skończyć do przełomu roku 2020 i 2021. Na jesień przygotujemy drugi etap, czyli połączenie tego zadania z pierwszym etapem Nowej Warszawskiej, by połączyć to do końca 2021 roku. Tramwaj z tego miejsca do Warszawskiej i Havla powinien pojechać w pierwszym kwartale 2022 roku - zapowiedział. Na początku przyszłego tygodnia rozpocznie się jazda czasowa w uwzględnieniem całej nowej trasy linii numer 12. Linia na alei Pawła Adamowicza ma mieć 6 przystanków tramwajowych. W drugiej połowie czerwca rozpoczną się kursy pasażerskie. W sierpniu powinny zakończyć się ostatnie prace na Nowej Bulońskiej.

- To termin kiedy otworzymy pierwszy etap trasy - powiedział dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Sebastian Zomkowski. - To etap przejściowy. Wybudowaliśmy pierwsze 100 metrów w kierunku Kowal, do szkoły podstawowej. Docelowo ten tramwaj ma pojechać dalej, do Świętokrzyskiej (Nową Bulońską Południową). To co jest ważne dla mieszkańców to dojazd do Wrzeszcza trasą GPW (Gdańsk Południe-Wrzeszcz). Pierwszym etapem linia tramwajowa numer 12 zostanie przedłużona z przystanku Migowo do węzła Ujeścisko. Docelowo gdy powstanie Nowa Warszawska, zostaną uruchomione dwie linie tramwajowe: od Chełma i Łostowic, która skręci w prawo i jedna, która skręci w lewo w kierunku Piecek-Migowa i Brętowa - dodał.

Przejazd tramwajem aleją Pawła Adamowicza ma trwać niecałe 10 minut. Ma działać na niej 6 przystanków. Przy wybudowanym i funkcjonującym już Centrum Edukacyjnym Jabłoniowa początkowo planowano budowę jedynie układu drogowego, a linia tramwajowa Nowa Bulońska Północna miała kończyć się w pobliżu skrzyżowania ul. Jabłoniowej i Warszawskiej. Po analizach możliwości finansowych, Miasto zdecydowało, by przedłużyć powstającą linię tramwajową o odcinek około 320 metrów, tak aby umożliwić dojazd tramwajem niemalże pod budynek szkoły i przedszkola. Ta decyzja zapadła ponad rok po tym, jak rozpoczęto realizację inwestycji. Z uwagi na konieczność przebudowy odcinka ul. Jabłoniowej, po uruchomieniu linii tramwajowej, prace drogowe prowadzone będą jeszcze w obrębie skrzyżowania ul. Jabłoniowej z ul. Warszawską. W tym rejonie konieczne jest wzmocnienie gruntów poprzez palowanie, co wpłynęło na czas realizacji robót w obszarze skrzyżowania. Do wzmocnienia gruntu w obszarze ul. Jabłoniowej wykorzystanych zostanie ponad 1000 pali, o łącznej długości ok. 10 100 m. Z uwagi na technologię wykonywania prac związanych z rozbudową odcinka ul. Jabłoniowej roboty w tym obszarze potrwają do końca sierpnia. Ostatnim elementem inwestycji jest winda przy przystanku w rejonie przedszkola i szkoły przy ul. Lawendowe Wzgórze. Z uwagi na opóźnienie w dostawach spowodowane pandemią, zostanie dostarczona na budowę jesienią.

W ramach inwestycji powstały drogi dojazdowe takie jak Nowa Wołkowyska, Myśliwska Południowa, przebudowano łącznice węzła z ul. Armii Krajowej, z tzw. Nową Warszawską i Nową Jabłoniową.

- Dotarliśmy do końca kolejnego etapu przedsięwzięcia, które realizujemy od dwóch lat - powiedziała Małgorzata Winiarek -Gajewska, prezes NDI. – Wkrótce będzie czynna linia tramwajowa, finiszujemy z pracami wykończeniowymi, robimy wszystko aby przed wakacjami można było przekazać całość. Kolejna, nowa arteria jest praktycznie gotowa do użytkowania. Budowa alei Pawła Adamowicza (roboczo zwanej Nowa Bulońska Północna) jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. Zadanie realizowane jest w ramach Gdańskiego Programu Komunikacji Miejskiej – GPKM etap IVa. Wykonawcą prac jest konsorcjum firm, którego liderem jest firma NDI S.A. z Sopotu. Realizacja alei Pawła Adamowicza to koszt 243 mln zł. Inwestycja dofinansowana jest z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020. Zadanie to otrzymało dofinansowanie z Unii Europejskiej w kwocie około 58,5 mln zł.

