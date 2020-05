Gdańsk: Lotnisko w Rębiechowie otwarto 46 lat temu! 2 maja przyleciał pierwszy rejsowy samolot z Wrocławia. Zobaczcie archiwalne zdjęcia

Po godz. 13 na płytę lotniska zeszli pasażerowie pierwszego rejsowego samolotu z Wrocławia. Niedługo potem odleciała pierwsza maszyna do Warszawy. Po dwóch miesiącach działalności z Gdańska można było polecieć już do wszystkich ważniejszych portów krajowych i m.in. do Berlina, oczywiście Wschodniego, samolotami wschodnioniemieckiej linii Interflug. Ceny biletów porównywalne były do dzisiejszych - aby znaleźć się w Berlinie, trzeba było zapłacić 300 zł z opłatami lotniskowymi.