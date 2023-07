Gdańsk ma kolejną stulatkę. Została nią Irena Rudzka, która właśnie obchodziła swoje urodziny

Gdańsk doczekał się kolejnej stulatki

Pani Irena Rudzka urodziła się 7 lipca 1923 roku, w Skępe, w województwie kujawsko-pomorskim. Do Gdańska przyjechała w wieku 27 lat z mężem, Stefanem, który był urzędnikiem państwowym. Oboje już tu zostali. Na początku mieszkała na Siedlcach, a następne przeniosła się do Wrzeszcza. Pani Irena niewiele mówi o sobie. Jedyne co zdradziła to, że całe swoje życie spędziła na szyciu - pracowała jako krawcowa.

- Szyła głównie koszule męskie, ale nie tylko. Dużą przyjemność sprawiało jej zawsze haftowanie, nie znosiła za to prucia - i tu świetnie ją rozumiem - śmieje się Danuta Podogrodzka-Oleńko, dyrektor oliwskiego Domu Pomocy Społecznej „Polanki”, w którym pani Irena jest rezydentką od września 2021 roku.

Zapytana, jak mogłaby określić panią Irenę w kilku słowach, Danuta Podogrodzka-Oleńko odpowiada bez wahania: