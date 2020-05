Gdańsk: Majówka w dobie epidemii koronawirusa. Sporo spacerowiczów i rowerzystów [zdjęcia]

Choć epidemia koronawirusa nie słabnie, w trakcie majowego weekendu trudno wytrzymać w domu. Zwłaszcza, że pogoda niespecjalnie znięchęca do tego, by trzy dni laby przesiedzieć przed telewizorem. Dlatego też wielu mieszkańców Gdańska zdecydowało się na spacery czy rowerową przejażdżkę, w większości przypadków dostosowując się do obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa Wideo