Gdańsk. Mapa dostępności pieszej do transportu publicznego. Na czym polega? Krzysztof Dunaj

Planiści z Biura Rozwoju Gdańska opracowali mapę, która pozwala efektywniej planować nowe inwestycje pod kątem ich dostępności dla pieszych. Co więcej, z mapy dostępności pieszej do przystanków transportu zbiorowego w Gdańsku mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Link do aplikacji internetowej na końcu artykułu.