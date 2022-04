Gdańsk Maraton 2022. 3700 biegaczy na liście startowej szóstej edycji dwudniowej imprezy 9-10.04.2022

Gdańsk Maraton 2022 w pełnej krasie z tysiącami biegaczy

Biegacze w regionie, ale nie tylko na Pomorzu, czekali na zapowiedź pełnej, tradycyjnej, niosącej ze sobą największy ładunek emocjonalny edycji Gdańsk Maratonu. Lista startowa szybko zapełniała się kolejnymi osobami. Stanęło na prawie 3700 uczesnitkach.

- To pokazuje ogromny głód uczestnictwa w imprezie, która wielokrotnie zostawała nagradzana wśród podobnych tego typu inicjatyw w całym kraju. Zaufanie, piękna trasa, świetna organizacja, fantastyczna atmosfera – nie pozostaje nam nic innego, jak zachęcić do dołączenia do tego szerokiego już grona osób, które 10 kwietnia staną na starcie, a następnie przekroczą linię mety 6. Gdańsk Maratonu - informuje Grzegorz Pawelec z Gdańskiego Ośrodka Sportu, organizatora zawodów.

Każda dotychczasowa odsłona Gdańsk Maratonu byłą trochę inna i nie inaczej będzie i tym razem. 10 kwietnia 2022 roku tysiące uczestników ruszą na liczącą 42 kilometrów i 195 metrów trasę. A trasa ta musiała ulec modyfikacjom. Największa zmiana zaczyna się (i kończy) od lokalizacji biura zawodów oraz linii startu i mety, które będą mieścić się na parkingu przy Jelitkowskim Dworze, na przedłużeniu Alei Jana Pawła II. Z tego miejsca zawodnicy ruszą na biegowe zwiedzanie Gdańska, walkę o jak najlepsze rezultaty i nowe rekordy życiowe.