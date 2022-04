Gdańsk Maraton 2022. Andrzej Rogiewicz najszybszy. 1932 osób zameldowało się na mecie. Wyniki i zdjęcia 6. edycji maratonu

Gdańsk Maraton 2022 - bieg ulicami miasta

Poznaliśmy zwycięzcę 6. Gdańsk Maratonu. Najszybciej linię mety przeciął Andrzej Rogiewicz z Grudziądza. 29-letni biegacz potrzebował do tego 2 godzin, 25 minut i 26 sekund. Drugi Grzegorz Kujawski z Pucka stracił do niego "na kresce" 23 sekundy. Trzecie miejsce przypadło Andrzejowi Witkowi z Wrocławia (2:29.18).

Wśród kobiet metę z rękoma uniesionymi do góry przebiegła Agata Długosz z Tychów. Z czasem 2:58.22 zajęła 54 miejsce i była najszybsza z grona wszystkich biegaczek. Za nią znalazły się Agata Tomczyk z Bydgoszczy (3:03.38) oraz gdańszczanka Małgorzata Drzycimska (3:04.07).

Gdańsk Maraton 2022 ukończyły w niedzielę 1932 osoby. Stawkę zadowolonych finisherów zamknął gdańszczanin Dariusz Wróblewski, który na królewskim dystansie spędził 5 godzin, 53 minuty i 30 sekund! Publikujemy informacje o ostatnim zawodniku, aby tym samym pochwalić go za to, że mimo słabszej formy walczył do końca, nie zrezygnował i nie zszedł z trasy.