Gdańsk: Marihuana w lodówce, haszysz w worku. 25-letni mężczyzna zatrzymany. Grozi mu 10 lat więzienia

Policjanci kilka dni temu zapukali do drzwi 25-letniego mieszkańca Gdańska. Podczas przeszukania mieszkania, policjanci w lodówce znaleźli i zabezpieczyli kilka słoików, w których znajdowała się marihuana, a na stole w jednym z pokoi policjanci ujawnili ukryty w plastikowym worku haszysz. W sumie, według opinii biegłego, któremu policjanci przekazali do badań narkotyki, w mieszkaniu mężczyzny zabezpieczono blisko 400 porcji środków odurzających – informuje st. asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

W mieszkaniu mężczyzny, policjanci zabezpieczyli także prawie 3 tys. zł.

25-latek został zatrzymany i trafił do policyjnej celi. W czwartek, 30 kwietnia ma zostać doprowadzony do prokuratury, w której usłyszy zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Za to przestępstwo grozi 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci złożyli do prokuratora wniosek o to, aby zawnioskował do sądu o aresztowanie mężczyzny.