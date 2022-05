Gdańsk. Miał 3 promile alkoholu w organizmie i pojechał samochodem do sklepu po kolejne piwo

Gdańsk. Miał 3 promile w organizmie. Policji tłumaczył, że jedzie po piwo

We wtorek 10 maja tuż przed godz. 10.00 patrol grupy Speed odebrał zgłoszenie, że przy jednym ze sklepów w rejonie Górek Zachodnich znajduje się mężczyzna, który najprawdopodobniej po pijanemu kierował swoim samochodem.

Jechał samochodem po piwo. Miał 3 promile alkoholu w organizmie. Grożą mu 2 lata więzienia

Funkcjonariusze sprawdzili i zabezpieczyli na miejscu nagranie kamer monitoringu, które zarejestrowały przebieg zdarzenia. Mężczyźnie zostało też zatrzymane prawo jazdy. Podczas rozmowy z policjantami, 31-latek powiedział, że przyjechał do sklepu po piwo. Zatrzymany mieszkaniec powiatu kartuskiego trafił do policyjnej izby zatrzymań i jeszcze w środę usłyszy najprawdopodobniej zarzut kierowania samochodem pod wpływem alkoholu. Oprócz 2 lat pozbawienia wolności, za to przestępstwo grozi mu utrata prawa jazdy, wysoka grzywna oraz sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.