Gdańsk: Miał wykorzystywać seksualnie 13-latkę, zatrzymany 39-latek. Mieszkańcowi województwa mazowieckiego grozi 12 lat więzienia

Mężczyzna miał poprzez komunikatory internetowe przesyłać 13-latce między innymi swoje nagie zdjęcia. Miał ją uwieść i w ostateczności doprowadzić do bezpośrednich spotkań z nią. To w czasie tych spotkań miało dochodzić do molestowania seksualnego tego dziecka, a także do stosunków płciowych.