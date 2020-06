Gdańsk: Miała prawie 3 promile alkoholu we krwi i opiekowała się 5-miesięczną córką. Za swoje zachowanie 33-latka odpowie przed sądem

– Pijana kobieta sama zadzwoniła na numer alarmowy i bełkotliwie próbowała wytłumaczyć dyspozytorowi, że dziecko ma gorączkę i cały czas płacze, a ona nie wie, co ma zrobić – relacjonuje st. asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku .

– We wtorek, 2 czerwca po południu policjanci zostali zaalarmowani przez dyspozytora numeru alarmowego 112 o tym, że w jednym z mieszkań w rejonie dzielnicy Lipce pod opieką nietrzeźwej matki znajduje się kilkumiesięczne dziecko .

Funkcjonariusze zaopiekowali się dziewczynką do czasu przekazania jej pod opiekę ojca, który przyjechał na miejsce interwencji.

– 33-letnia matka dziecka za swoje zachowanie odpowie przed sądem, materiały w tej sprawie policjanci przekażą do sądu rodzinnego i nieletnich oraz skierują do sądu wniosek o wgląd w sytuację tej rodziny. Jeżeli prowadzone postępowanie wykaże, że kobieta swoim zachowaniem naraziła córkę na utratę życia i zdrowia, wówczas odpowie za przestępstwo, za które grozi 5 lat pozbawienia wolności – kontynuuje st. asp. Karina Kamińska. – Natomiast ciotka dziewczynki została doprowadzona do pomieszczenia dla osób nietrzeźwych, ponieważ z uwagi na poziom upojenia alkoholowego znajdowała się w stanie zagrażającym swojemu zdrowiu.