Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych 2019 - zgłoś kandydatów!

7 lutego odbędzie się uroczysta gala, podczas której laureaci odbiorą dyplomy i nagrody. 14 lutego wraz z "Dziennikiem Bałtyckim" ukaże się specjalny dodatek prezentujący laureatów akcji.

- Przedsiębiorczość nie przejawia się tylko prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. To postawa proaktywości, podejmowania działań, angażowania w nie innych ludzi i nie poddawania się podczas nieuniknionych przecież niepowodzeń. Gdańsk jest miastem otwartym na różnorodność a Plebiscyt „Gdańsk Miasto Przedsiębiorczych” doskonale to obrazuje wyróżniając osoby w różnym wieku, z różnymi zainteresowaniami, których łączy dążenie do robienia czegoś więcej – mówi Anna Knoff, Specjalistka ds. Edukacji Przedsiębiorczej Gdańskiego STARTERA.