Gdańsk: Mieszkańcy coraz częściej korzystają z węzłów przesiadkowych. Czy miasto zwiększy liczbę miejsc parkingowych? Kamil Kusier

Znaleźć wolne miejsce parkingowe na węźle przesiadkowym w Gdańsku Jasieniu w ostatnim czasie graniczy z cudem. Rozbudowa tej części Gdańska, dostosowanie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej do potrzeb mieszkańców, a także szybki czas przejazdu do Wrzeszcza spowodował, że w godzinach porannych próżno szukać tu wolnych miejsc parkingowych. Ile węzłów przesiadkowych znajduje się w Gdańsku? Ile miejsc każdego dnia do swojej dyspozycji mają mieszkańcy? Jakie zmiany dla gdańszczan szykuje Urząd Miejski?