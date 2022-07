Gdańsk. Mikołaj Macioszczyk został ukarany mandatem. Ruszyła zbiórka na płytę, którą nagłośnił Zbigniew Stonoga

Mikołaj Macioszczyk stał się rozpoznawalny dzięki udziałowi w programie "The Voice of Poland". Trafił do drużyny Michała Szpaka. Dotarł do półfinału, w którym zaśpiewał dwie piosenki: "Małomiasteczkowy" z repertuaru Dawida Podsiadło oraz własny singiel „Fala”, do którego sam napisał słowa i go skomponował. Niestety to nie wystarczyło, by awansować do wielkiego finału.