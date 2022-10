Gdańsk. Mogą budować Morską Farmę Wiatrową Baltica. Jest decyzja środowiskowa dla infrastruktury przyłączeniowej . Kiedy popłynie prąd?

- To elementy przygotowań do pozyskania pozwoleń na budowę, które są ostatnimi wymogami administracyjnymi. Ich spełnienie pozwoli projektowi Baltica 2+3 dojrzewać w kierunku podjęcia ostatecznej decyzji inwestycyjnej, a następnie przejść od etapu planowania do etapu realizacji inwestycji - mówi Søren Westergaard Jensen, dyrektor projektu Baltica 2+3 z ramienia Ørsted. - Cieszymy się, że dokładając cegiełkę do celów związanych z transformacją i wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego Polski, możemy realizować inwestycję w Morską Farmę Wiatrową Baltica zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi - dodaje Søren Westergaard Jensen.