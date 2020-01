Gdańsk Morena. 33-latek zatrzymany przez policję, miał postrzelić kolęgę z wiatrówki [ZDJĘCIA]

Policjanci zatrzymali 33-latka, który miał ostrzelać z wiatrówki drzwi do mieszkania swojego znajomego, a potem go z niej postrzelić. Dzięki szybkiej interwencji policyjnych wywiadowców 33-latek został doprowadzony do policyjnej celi, a sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Za uszkodzenie mienia grozi 5 lat pozbawienia wolności za uszkodzenie ciała do lat dwóch.

W weekend policjanci odebrali zgłoszenie o tym, że w jednym z mieszkań na gdańskiej Morenie mężczyzna postrzelił z wiatrówki innego mężczyznę. Na miejsce natychmiast oficer dyżurny skierował policyjnych wywiadowców, którzy w wyniku interwencji zatrzymali 33-letniego mężczyznę. Czytaj także Podjechał do radiowozu, paląc marihuanę. Został zatrzymany

- Policjanci w rozmowie z osobami zastanymi na miejscu zdarzenia ustalili, że pomiędzy zatrzymanym mężczyzną, a jego znajomym doszło do kłótni. Agresywny 33-latek zaczął grozić pokrzywdzonemu i strzelać z wiatrówki w drzwi znajomego, a gdy ten próbował załagodzić sytuację, został z niej postrzelony. Na szczęście mężczyzna nie doznał poważnych obrażeń i nie wymagał pomocy medycznej - relacjonuje st. asp. Karina Kamińska, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z grupy dochodzeniowo- śledczej oraz technik kryminalistyki. Policjanci wyjaśniają przyczynę i okoliczności tego przestępstwa. Zatrzymany 33-latek trafił do policyjnej celi. Został przesłuchany i usłyszał trzy zarzuty dotyczące uszkodzenia drzwi, uszkodzenia ciała i kierowania gróźb karalnych. W związku z tym, że w przeszłości 33-latek był skazywany za podobne przestępstwa, grozi mu 7,5 roku pozbawienia wolności. W miniony weekend mieszkaniec Zielonej Góry został aresztowany na najbliższe kilka miesięcy.