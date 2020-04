Gdańsk: Msza święta z okazji 12-lecia ingresu arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia oraz mianowanie nowego proboszcza katedry oliwskiej

Msza w rocznicę ingresu abpa Głódzia była także mszą odpustową diecezji gdańskiej z okazji święta jej patrona świętego Wojciecha. Z powodu epidemii koronawirusa, wyjątkowo nie odbył się on na Wzgórzu Świętego Wojciecha. Nie odbyła się też pielgrzymka piesza do sanktuarium.

- Uwielbiamy Chrystusa Króla wspominają św. Wojciecha - mówił w homilii nowy proboszcz parafii Świętej Trójcy w Oliwie ks. Krystian Kletkiewicz. - Alleluja! Wyobraźmy teraz sobie, że jedziemy samochodem. Minęliśmy Pruszcz Gdański, wjeżdżamy do Gdańska. Ktoś nas wita. Prawa ręka wzniesiona by nas powitać, w lewej ręce krzyż, na głowie mitra. To Święty Wojciech, patron naszej diecezji i naszej ojczyzny. Dziś duchowo tam pielgrzymujemy. Duchowo tam jesteśmy. W tym roku mija 1020 rocznica pobytu świętego Wojciecha w naszym mieście. Pielgrzymki na wzgórze to wielowiekowa tradycja. Idziemy do kaplicy, gdzie jak tradycja podaje, był pierwszy grób świętego Wojciecha. Wobec tej tragedii, która dotyka nasz kraj i region wolamy do Ciebie święty Wojciechu, wstawiaj się za nami by to się skończyło - dodał.