Gdańsk: Na ulice wyjadą nowe autobusy. Flotę GAiT zasiliło 30 pojazdów

Flotę Gdańskich Autobusów i Tramwajów zasiliło 30 nowoczesnych ekologicznych autobusów miejskich. Łącznie spółka GAiT dzierżawić będzie 48 takich pojazdów.

Do ruchu włączonych zostało już 20 dzierżawionych pojazdów. Siedem kolejnych odebrano i niebawem wyjadą na trasy. Trwają procedury odbiorcze kolejnych trzech. W tym tygodniu dotrze następnych sześć pojazdów. Kolejne z zamówionych pojazdów będą sukcesywnie dostarczane i włączane do ruchu. Łącznie Gdańskie Autobusy i Tramwaje dzierżawić będą 48 mercedesów citaro, w tym 29 autobusów standardowych, 13 przegubowych i 6 typu midi, wraz z wyposażeniem elektronicznym i niezbędnym oprogramowaniem oraz z licencjami. Przed włączeniem nowych pojazdów do ruchu oprócz procedur odbiorowych, są one wyposażane w system informacji pasażerskiej. W pojeździe umieszczane są także komunikaty oraz piktogramy zgodnie z wytycznymi organizatora przewozów – ZTM.

Spółka GAiT dzierżawi nowe autobusy od Konsorcjum Firm EvoBus Polska oraz Pekao Leasing. Koszt ośmioletniej dzierżawy pojazdów wraz z usługami utrzymania technicznego to ponad 117 mln zł brutto.

– Podążamy za współczesnym trendem sharing economy, według którego właśnie używanie, nie posiadanie, jest bardziej ekonomicznym, jak i efektywnym sposobem gospodarowania – komentuje Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. – Z modelu dzierżawy taboru już korzystają zakłady komunikacji miejskiej w Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu czy Gliwicach. Sprawdzimy go także i u nas – dodaje Piotr Borawski. – Atutem i główną ideą dzierżawy, jako bardzo popularnego dziś rozwiązania, jest zapewnienie ciągłości działania komunikacji miejskiej – mówi Maciej Lisicki, prezes Gdańskich Autobusów i Tramwajów. – Zależy nam na tym, by autobusy zawsze były gotowe do jazdy bez konieczności angażowania w to pracowników GAiT i – co też ważne – zatrzymywania pojazdów do naprawy. Dzięki temu GAiT skupi się na przewożeniu pasażerów, a nie utrzymywaniu pojazdów. To ważny kontekst. Dzierżawa jest tu doskonałym rozwiązaniem.

Mercedesy citaro to, jak zapewnia producent, obecnie najnowocześniejsze seryjnie produkowane autobusy miejskie. Warto przypomnieć, że nowoczesne ekologiczne autobusy o najbardziej restrykcyjnej normie emisji spalin Euro VI Mercedes Citaro do gdańskiej floty dołączyły w 2016 roku. W latach 2016 – 2019 spółka GAiT zakupiła 67 takich pojazdów. Każdy z pojazdów wyposażony jest w system klimatyzacji o wydajności zapewniającej komfort podróżowania nawet w upalne dni z uwzględnieniem specyfiki komunikacji miejskiej tj. częste otwieranie drzwi.

Komora silnika i komora dodatkowego urządzenia grzewczego wyposażone są w automatyczne urządzenia detekcji i gaszenia pożaru. Każdy z autobusów wyposażony jest w system monitoringu wizyjnego i system zliczający pasażerów. Wszystkie pojazdy przystosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych i podróżujących z wózkami dziecięcymi. W pojazdach zamontowano także funkcję przyklęku, dzięki której bok pojazdu będzie można obniżyć o 60 mm, co znacznie ułatwia wejście i wyjście z pojazdu.

W kabinach kierowców zamontowane są defibrylatory AED. Korzystanie z nich jest bezpieczne i dla ratownika, i dla poszkodowanego. Defibrylator sam automatycznie analizuje pracę serca w ciągu kilku sekund, jeśli serce bije chaotycznie, aparat „rekomenduje” wstrząs terapeutyczny i „prowadzi” akcję ratowniczą; jeśli urządzenie nie wykryje takiej potrzeby, nie poda wstrząsu terapeutycznego ale podpowie dalsze działania. Dane statystyczne pokazują, że szansa na uratowanie życia człowieka, gdy podejmie się akcję ratunkową z użyciem AED, wynosi 70 proc. Autobusy midi i standardowe zamontowane mają po jednym, a przegubowe po dwa wyświetlacze LCD wewnętrzne, podwójne o wielkości 22 cali, umożliwiające wyświetlanie m.in. numeru linii, trasy, mapki z aktualną pozycją pojazdu, zdjęć, komunikatów specjalnych i video. Monitory posiadają funkcję antyrefleksu. W standardowych Citaro i w midikach znajduje się jeden, a w przegubowych dwa wyświetlacze boczne LCD o rozmiarze 38’’, na których wyświetlane są informacje o numerze linii oraz przebieg trasy z graficznym oznaczeniem przystanku bieżącego.

Autobusy wyposażone są w 3 tablice zewnętrzne (przednia, boczna i tylna) wyświetlające informacje w barwie bursztynowej, zapewniające dobrą widoczność w każdych warunkach i mogące pracować w temperaturach od -20°C do +70°C. Tablice wyświetlają numer linii oraz nazwę przystanku końcowego w jednym lub w dwóch rzędach, posiadają również możliwość wyświetlania informacji w sekwencji stałej lub płynącej. - Dzięki temu, że są to nowe pojazdy spełniają one bardzo wysoką klasę Euro VI. Dbamy o środowisko więc jest to dla nas bardzo ważne. Mam nadzieję, że pasażerowie będą zadowoleni oraz że nowe autobusy znacząco podniosą komfort pracy kierowców – mówił Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

