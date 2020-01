Gdańsk nakłada wysokie kary za niestosowanie się do uchwały krajobrazowej. 150 tys zł za nielegalne reklamy

Każdy, kto nie zastosuje się do tych regulacji, powinien liczyć się z karami finansowymi. Kara ta jest nakładana na właściciela nieruchomości, a nie reklamodawców lub osoby umieszczające reklamy. To właśnie on musi dostosować ją do nowych regulacji.

W pierwszej kolejności upominamy i wzywamy do usunięcia nośnika reklamowego - informuje Michał Szymański, z-ca dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni ds. Przestrzeni Publicznej. - Dotychczas takich wezwań wystosowaliśmy ok. 750, z czego ok. 75 proc. skończyło się usunięciem lub dostosowaniem reklamy. W przypadkach, w których upomnienia i prośby nie przynoszą pożądanych skutków, sięgamy po kary finansowe i takich postępowań mamy już przeszło 100. Nałożyliśmy też już 30 kar na łączną kwotę ponad 150 tys. zł.

Jednym z bardziej widocznych przykładów łamania zasad Uchwały jest centrum handlowe Manhattan we Wrzeszczu. Za umieszczenie nośników reklamowych sklepu z elektroniką GZDiZ każdego dnia nalicza mu karę w wysokości ok. 3,1 tys. zł. Pismo informujące o złamaniu zapisów uchwały zostało skutecznie dostarczone 30 grudnia ub. roku. Oznacza to, że ostatniego dnia stycznia kara ta wyniesie już blisko 100 tys. zł. i będzie naliczana do czasu pozbycia się reklam.