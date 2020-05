Gdańsk: Narkotykowy arsenał w samochodzie 28-latka. Miał 900 tabletek MDMA i inne środki odurzające, łącznie ponad 3,5 tysiąca porcji!

- Kryminalni z komisariatu we Wrzeszczu zajmujący się zwalczeniem przestępczości narkotykowej podczas swojej pracy zdobyli informację o mężczyźnie, który miał przewozić narkotyki. Funkcjonariusze przed godziną 3 rano w środę, 20 maja, zatrzymali go do kontroli drogowej w rejonie Wrzeszcza. Podczas przeszukania samochodu policjanci potwierdzili wcześniej zdobyte informacje i w samochodzie 28-latka w torbie, która leżała na podłodze w aucie znaleźli pakunki z zawartością różnych substancji psychotropowych i odurzających – relacjonuje st. asp. Karina Kamińska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.