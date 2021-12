Gdańsk. Negatywna opinia radnych dla zabudowy terenów osuwiskowych na Wzgórzu Mickiewicza

Jak przypomina radny Prawa i Sprawiedliwości, deweloper, który posiada działki na skarpie Wzgórza Mickiewicza, próbuje uzyskać od miasta teren, który będzie służył mu za dojazd do nieruchomości.

- Nie ma na to zgody mieszkańców, którzy oczekują tam terenów zielonych w postaci powiększonego Parku na Zboczu — dodał Przemysław Majewski. - Na posiedzeniu Komisji Zagospodarowania Przestrzennego pojawili się mieszkańcy, deweloper oraz radni dzielnicy. Inwestor próbował tłumaczyć się, że żądania mieszkańców są nierealne do spełnienia i nie zaproponował żadnych nowych pomysłów na wyjście z impasu. Mieszkańcy za to podkreślali, że nie godzą się na obrażanie ich przez dewelopera, który nazywał ich "lobbystami" i straszył mediami. Jako radny, od samego początku wspierałem mieszkańców, którzy od kilkunastu lat walczą, aby ten teren pozostał zielony.