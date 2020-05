Gdańsk: Nie zatrzymał się do kontroli, padły strzały. Kierował pod wpływem amfetaminy i mimo sądowych zakazów

W niedzielę, 3 maja kilka minut po godz. 18. na skrzyżowaniu ulic Przywidzkiej i Jabłoniowej w Gdańsku, policjant ruchu drogowego chciał zatrzymać do kontroli kierowcę opla, który miał widoczne uszkodzenia pokolizyjne. Funkcjonariusz dał kierującemu polecenie do zatrzymania się za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Ten widząc radiowóz, przyspieszył i zaczął uciekać, policjant ruszył za nim w pościg.

Podczas tej interwencji kierowca opla próbował potrącić policjanta. Funkcjonariusz wykorzystał broń palną i oddał strzały w kierunku opon samochodu, by go zatrzymać. W międzyczasie pojawiły się inne policyjne patrole, by udzielić wsparcia funkcjonariuszowi.

- W pościgu i zatrzymaniu sprawcy pomógł też funkcjonariusz Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, który był w czasie wolnym od służby i widział całe zdarzenie. Ostatecznie 26-letni kierowca opla po pościgu pieszym został zatrzymany i obezwładniony na ul. Łowców. W międzyczasie z opla uciekła też 24-letnia pasażerka, którą ujęli świadkowie i przekazali w ręce policjantów. Kobieta była agresywna, znieważała policjantów wulgarnymi słowami i pluła w ich kierunku - relacjonuje asp. sztab. Mariusz Chrzanowski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.